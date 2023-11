Romero scaricato dal Milan: non è considerato all’altezza! Come cambia il futuro

Romero bocciato dal Milan: non è considerato all’altezza per giocare in questo contesto! Come cambia il futuro

Tuttosport oggi in edicola ha posto l’attenzione su Luka Romero. Arrivato in estate a parametro zero, l’argentino non è ancora riuscito a imporsi nonostante i tanti infortuni dei propri compagni.

Tuttavia il Milan gli avrebbe già fatto capire che non lo ritiene ancora pronto per giocare con costanza in un determinato contesto. Per lui, dunque, potrebbero davvero aprirsi le porte per una cessione in prestito.