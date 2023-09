Romero Milan, clamoroso: si dividono già le strade tra i rossoneri e il trequartista argentino? Il piano del club

Nelle ultime ore è stata messa in bilico la posizione al Milan di Luka Romero. Il giovane trequartista arrivato in estate a parametro zero ha parecchia concorrenza davanti a sé e rischia di non giocare.

Per questo motivo l’argentino, nonostante piaccia molto a Stefano Pioli, potrebbe partire a gennaio in prestito per andare a giocare con più continuità. Una soluzione a cui il club sta pensando. A riportarlo è Calciomercato.com.