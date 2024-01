Romero Como, pressing incessante di Fabregas: le ultimissime sul futuro del giovane trequartista chiuso in rossonero

Non solo affari in entrata, il calciomercato Milan sta vivendo ore concitate anche per quanto riguarda le operazioni un uscita. Tra queste potrebbe esserci il possibile addio di Luka Romero.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Como su espressa indicazione di Cesc Fabregas insiste per avere l’argentino in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità.