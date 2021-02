Romagnoli: «Vogliamo riscattarci a Belgrado. Poi il derby»

Romagnoli, capitano del Milan, c’ha messo la faccia al termine della gara persa contro lo Spezia questa sera

Romagnoli a DAZN: «Stasera abbiamo sbagliato partita, è colpa nostra. Non siamo stati bravi né ad attaccare e né a coprire. Dobbiamo reagire e dimostrare sin da subito di non essere questi. Pensavamo al derby? Non credo, pensiamo sempre partita per partita e avremo modo di rifarci subito giovedì sera».

SETTIMANA DIFFICILE – «Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, per noi non può che essere una cosa positiva».

ORA EUROPA LEAGUE – «Loro sono stati bravissimi a fare un pressing altissimo, gli facciamo i complimenti e hanno meritato la vittoria. Ora pensiamo all’Europa League che è un nostro obiettivo e poi penseremo anche al derby».

DIFFICOLTA’ – «Quando perdi 2-0 con grandi difficoltà è mancato un po’ di coraggio e di fiducia, ora tocca a noi dimostrare di non essere questi».