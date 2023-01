Romagnoli sullo scudetto con il Milan: «Vincerlo da capitano è stata una cosa fuori dal comune». Le parole del difensore della Lazio

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Dazn dello scudetto vinto con il Milan e da capitano. Ecco le parole del difensore della Lazio:

«Un calciatore italiano deve puntare a vincere lo Scudetto per essere importante. Vincerlo con il Milan da capitano è stata una cosa fuori dal comune. Però è stato bello perché dopo tanti anni di delusioni, tante critiche e momenti bui: passare a fare sold out ogni volta a San Siro e sentirsi a casa in trasferta è una cosa incredibile. E poi vincere è l’adrenalina migliore che c’è e vincere un campionato come quello dell’anno scorso in cui abbiamo recuperato tanti punti di svantaggio, è stato bellissimo»