Romagnoli Milan, la Juve non molla. Cherubini cerca il colpo in difesa

La Juve punta a rinforzare la propria difesa per il prossimo anno ed Alessio Romagnoli resta una pista calda: gli ultimi aggiornamenti

Come scrive Tuttosport, non è tramontata la pista che porta Alessio Romagnoli alla Juventus. Sono ancora in alto mare infatti le trattative per il rinnovo con il Milan ed il suo futuro sembra essere lontano dai colori rossoneri.

Sul difensore c’è anche il forte pressing della Lazio, pronta a far leva sulla fede calcistica del classe 1995.