Romagnoli, l’insostituibile: il capitano ha un record stagionale

Il giocatore più utilizzato in questa stagione è Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è un insostituibile nella formazione di Stefano Pioli (e in quella di Marco Giampaolo ad inizio stagione). Il numero 13 ha totalizzato ben 2280 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia. A seguire Theo Hernandez con 1848 (ad inizio stagione era la riserva di Ricardo Rodriguez), poi Hakan Calhanoglu con 1788 minuti. Gigio Donnarumma rimane comunque dietro a Romagnoli: per il portiere 2100 minuti in totale.

