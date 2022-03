Roma, Totti come Maldini al Milan: Friedkin ci pensa

La proprietà della Roma pensa di riportare in società Totti. Gli indizi sono tanti per un ruolo alla Maldini nel Milan

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma sembrerebbe vicino. Come riportato dal Leggo, infatti, ormai gli indizi sono tanti: il ruolo da ambassador del main sponsor giallorosso, la presenza ormai fissa all’Olimpico e la necessità di allargare il management sportivo. I Friedkin ci pensano, immaginando per Totti un cammino alla Maldini nel Milan.

José Mourinho, inoltre, ne sarebbe felicissimo. Tra i due c’è un ottimo rapporto, con lo Special One che vorrebbe al suo fianco un uomo di spessore come avuto in passato nelle altre squadre: all’Inter con Oriali e al Real con Redondo e Karanka.