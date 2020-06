Roma: quattro cambi di Fonseca per affrontare il Milan

Roma, ecco la probabile formazione scelta da Paulo Fonseca per la sfida di oggi pomeriggio contro il Milan

Per la sfida di questo pomeriggio a San Siro tra Milan e Roma sono quattro i cambi stabiliti da Paulo Fonseca rispetto alla precedente sfida contro la Sampdoria: in porta Pau Lopez non ce la farà, al suo posto tra i pali Antonio Mirante; in difesa torna tra i titolari Zappacosta con Smalling e Mancini centrali affiancati a sinistra dall’esperto Kolarov.

Centrocampo di qualità per la Roma che schiererà questo pomeriggio Veretout, Pellegrini e l’ex rossonero Cristante a supporto di Mkhitaryan, Carles Perez ai fianchi dell’unica punta Edin Dzeko. Iniziale panchina per Diawara e Kluivert.