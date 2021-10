Roma, Mourinho: «Responsabilità mia. Rispetto al Bodo/Glimt noi...»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League perso contro il Bodo/Glimt. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FORMAZIONE – «Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Questo, però, è un grande rischio, c’è grande differenza di qualità tra un gruppo di calciatori e un altro gruppo, ho deciso che in questa fase era giusto fare questi cambi. So che alcuni dei noi hanno dei limiti, non è niente di nuovo ma mi aspettavo un’altra risposta. La responsabilità è la mia».

