Fattori Ibra e Kessié: il dato dei due giocatori contro la Roma

Il Milan ha vinto nel posticipo dell’undicesima di campionato contro la Roma. Decisivi Ibrahimovic e Kessiè che contro i giallorossi…

Il Milan ha trionfato all’Olimpico contro la Roma, dopo una prestazione di carattere e forza. Decisivi Ibrahimovic su punizione e Kessie su calcio di rigore. Inutile la rete dell’ex El Shaarawy a quasi tempo scaduto.

Proprio lo svedese e l”ivoriano contro i giallorossi sono un fattore. La Roma è il bersaglio preferito dell’attaccante rossonero in Serie A: 11 gol contro i giallorossi, di cui sette segnati all’Olimpico. Franck Kessie ha segnato quattro gol contro la Roma in campionato, tre dei quali su rigore, il suo bersaglio preferito in Serie A