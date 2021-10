Roma Milan, passa anche dal centrocampo: Kessiè sfida Pellegrini

Tra poche Il Milan affronterà la Roma, una sfida fatta di tanti duelli: tra questi anche quello a centrocampo tra Kessié e Pellegrini

Poche ore e ci siamo. Questa sera (20.45) all’ Olimpico andrà in scena Roma Milan, match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

I rossoneri sono a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo, nonchè della decima vittoria in campionato. I giallorossi dopo aver fermato il Napoli, hanno vinto in rimonta contro il Cagliari affindandosi ad un super Pellegrini, autore di un assist e un gol poi decisivo.

In tal senso secondo la Gazzetta dello Sport, proprio il centrocampista giallorosso è uno dei protagonisti dei duelli che potrebbero decidere la partita. A centrocampo sarà sfida nella sfida tra lui e Kessié. L’inizio del capitano romanista è stato folgorante: 8 gol in 14 partite, cui andrebbe aggiunta la rete alla Spagna in Nations. Per l’ivoriano rossonero il momento è ancora da decifrare. Anche per questo, Pioli lo ha alternato con Tonali e Bennacer, provando a dosarne le energie. La strategia finora ha prodotto risultati altalenanti: al glaciale Franck è capitato di sciogliersi sul più bello, vedi l’espulsione con l’Atletico. La serata all’Olimpico dirà qual è la tenuta reale.