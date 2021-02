Roma-Milan sarà una sfida particolare non solo in ottica Champions League. C’è una sfida nella sfida questa sera

Roma-Milan sarà una sfida particolare non solo in ottica Champions League. Bryan Cristante, esordiente da record in maglia rossonera, avrà l’occasione di farsi notare da difensore centrale proprio davanti al Milan.

In un momento in cui Romagnoli partirà dalla panchina per le prestazioni altalenanti, l’ex milanista potrà “vendicarsi” del club che lo ha lanciato.