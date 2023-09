Roma Milan, giallorossi multati dal Giudice Sportivo dopo il match dello Stadio Olimpico: ammenda di 2mila euro

Non arrivano buone notizie in casa Roma. I giallorossi, fermi a un solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato, sono stati oggi sanzionati dal Giudice Sportivo.

2mila euro di multa per il club capitolino “per avere suoi sostenitori, al 30′ del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco” in occasione della sfida di campionato contro il Milan.