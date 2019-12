Rodriguez, possibilità Premier: un club inglese interessato a lui

Rodriguez prossimo a lasciare il Milan esattamente come Borini, per lui ci sarebbe la Premier League qualora l’interesse venisse confermato

Rodriguez in uscita esattamente come Borini, i rossoneri lavorano anche alle cessioni ed una delle più probabili è sicuramente quella legata al terzino sinistro svizzero, bloccato dall’esplosione di Theo Hernandez.

LA PREMIER PER LUI- Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il Watford sarebbe interessato all’acquisto del giocatore in un momento difficilissimo per la classifica, con il 19esimo posto ed il recente cambio in panchina, in favore di Nigel Pearson.