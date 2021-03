Robinho, dopo la condanna si apre la tempistica per il ricorso

Robinho, la Corte d’Appello di Milano ha reso note le motivazioni della sentenza che a dicembre ha confermato le condanne a 9 anni di carcere

LA SENTENZA- Come riportato da Sportmediaset, la Corte d’Appello di Milano ha reso note le motivazioni della sentenza che a dicembre ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per Robinho e per un amico, Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza 23enne nel 2013 (anno dei fatti). Il giocatore, ai tempi rososnero, e i suoi “complici” hanno manifestato “particolare disprezzo” nei confronti “della vittima che è stata brutalmente umiliata”. Ora la possibilità di appellarsi alla corte suprema come descritto nel post sottostante.