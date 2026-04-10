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Robertson lascia il Liverpool, Milan e Juventus ci sono: c’è anche un’altra ipotesi

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2 ore ago

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Robertson dice addio al Liverpool, c’è anche l’opzione Serie A nel futuro del terzino scozzese

La sensazione era nell’aria da tempo e lo stop a qualsiasi trattativa per il rinnovo aveva già rappresentato un segnale evidente. Dopo l’annuncio dell’addio di Mohamed Salah, in casa Liverpool arriva un’altra comunicazione ufficiale destinata a segnare la fine di un’era: Andy Robertson lascerà il club a fine stagione.

Ci sono anche Milan e Juventus sulle sue tracce

Il terzino scozzese, che ha compiuto 32 anni l’11 marzo, dovrà ora scegliere la prossima tappa della sua carriera. Nelle ultime settimane è stato accostato sia a Milan che Juventus, entrambe sono alla ricerca di un profilo esperto per la corsia sinistra.

Tuttavia, la pista più concreta al momento sembra portare a un ritorno in patria: in Scozia Robertson è infatti molto corteggiato, con Celtic e Rangers pronti a sfidarsi in un vero e proprio Old Firm di mercato per riportarlo in Premiership.

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