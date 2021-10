Donadoni: «In passato ho avuto contatti con il Milan»

Donadoni ha ammesso di aver avuto in passato alcuni contatti approfonditi per diventare allenatore del Milan

Roberto Donadoni, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, ha parlato anche delle voci che qualche tempo lo volevano vicino alla panchina del Milan:

«Qualche anno fa ho avuto dei contatti con la società, ma non potevo prendere in considerazione l’offerta perché ero impegnato con un altro club. Il Milan ora ha un ottimo allenatore che sta facendo molto bene. Per il futuro vedremo»