Roberto Carlos: «Sul Milan ho un pensiero molto chiaro»

Roberto Carlos ha fatto i complimenti al Milan per la stagione appena conclusa e per il ritorno in Champions dopo anni di attesa

Roberto Carlos, storico grande terzino sinistro del Real Madrid, è intervenuto a Tutti Convocati elogiando il Milan per la stagione fatta quest’anno:

«Il Milan è una bella squadra, aspettava questo momento per rientrare tra le 4 italiane in Champions, ma spero in una finale Real Madrid-Inter per l’anno prossimo».

Sicuramente quello di quest’anno è solo un punto di partenza: l’obiettivo del Milan è consolidarsi.