Ritorno col gol: il rientro di Leao fa sorridere Pioli e il Milan

Ritorno col gol: il rientro di Rafael Leao fa sorridere Pioli e il Milan. Nel finale di stagione saranno “in palla”

Rafael Leao e Ante Rebic sono tornati dall’infortunio nel migliore dei modi andando entrambi in gol nel match contro il Parma. Ad aprire le danze è stato l’attaccante croato che, con un movimento da vero centravanti, ha messo a segno il sesto sigillo in campionato. Esito simile anche per Leao, entrato sul finale di gara, e autore della rete che ha fissato definitivamente il risultato sul 1-3 in favore dei rossoneri.

Per un attaccante rientrare con un gol è la cura migliore per passare sopra gli acciacchi e, al contempo, accelerare il recupero mentale (oltre che fisico). Pioli e il Milan possono sorridere, per questo finale di stagione Leao, probabile sostituto di Ibra contro il Genoa, e Rebic saranno “in palla”.