Ritorna Ibrahimovic, ma uno dei problemi del Milan rimane

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è vicino, ma non basterà a risolvere il più grande problema del Milan in questo periodo

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è vicino, ma non basterà a risolvere il più grande problema del Milan in questo periodo. La condizione fisica è deprecabile e i rossoneri appaiono in ritardo rispetto agli avversari.

Soprattutto contro Sampdoria, Sassuolo e Lazio si sono viste le conseguenze di una stagione pesante. Il calo di Kessie, Theo Hernandez e Bennacer, tra i pochi ad essere in grado di fare la differenza, ha condizionato il rendimento dell’intera squadra.