Milan, Maldini e Massara lasciano: chi saranno i sostituti? La scelta. Ad ora, nessuno pronto a rimpiazzarlo; nessun contatto con Tare

Il Milan si ritrova senza area tecnica a livello societario: è rottura tra Maldini e Cardinale, con il conseguente addio di Massara. Su chi possa sostituire i due, però, il proprietario del Milan ha le idee chiare. Saranno Furlani e Moncada ad assorbire le funzioni dei due partenti.

Come riporta Tuttosport, non ci sono stati contatti con Igli Tare, che ha lasciato la Lazio. Questo non vuol dire che in futuro non si cerchi delle figure che possano rimpiazzare.