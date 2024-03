Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa del Milan! Pronta questa super proposta: i DETTAGLI

Rinnovo Theo Hernandez, ecco la mossa del Milan per allontanare le sirene di mercato! Pronta questa super proposta: i DETTAGLI

Il Milan è pronto ad avviare i contatti con l’entourage di Theo Hernandez per iniziare a stringere per quanto riguarda il rinnovo del francese, che in estate avrà soltanto più due anni di contratto.

Per allontanare le sirene di mercato (in particolare il Bayern Monaco, pronto a fare sul serio per lui nelle prossime settimane), il club rossonero prepara una proposta per un rinnovo per altri tre anni con aumento dell’ingaggio per quanto riguarda la parte fissa, inserendo anche bonus facilmente raggiungibili. Lo riporta il Corriere dello Sport.