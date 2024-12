Rinnovo Theo Hernandez, ecco le ultime: c’è lo zampino di Fonseca?

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese può prendere tempo: da valutare il rapporto con Paulo Fonseca. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, ci sono sviluppi nel calciomercato Milan rispetto alla trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez:

PAROLE – «In un contesto già denso di problematiche si inserisce anche il discorso relativo al rinnovo. Il blitz milanese di Quilon, agente dell’ex Real Madrid, è stato certamente utile per dare una accelerazione nella trattativa anche se l’accordo ancora non c’è. Anzi, le parti non sono così vicine e serviranno nuovi incontri. Lo stesso Theo potrebbe chiedere una pausa di riflessione qualora la situazione con Fonseca precipitasse. Ecco perché, ogni dettaglio, in questa fase può fare la differenza».