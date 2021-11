Rinnovo Romagnoli, fissato un incontro con Raiola: la situazione

Il Milan è al lavoro per il rinnovo di Alessio Romagnoli: fissato un incontro con Raiola per iniziare a discutere i dettagli

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli, in scadenza al termine dell’attuale stagione. Come riferisce Gianluca Di Marzio infatti, i rossoneri hanno fissato un incontro con il suo agente, Mino Raiola, per iniziare a discutere dei dettagli del prolungamento. I due intanto si sono incontrati questa sera a Milano per iniziare a parlarne prima della visita a Casa Milan dell’agente italo-olandese.

Nell’incontro, che dovrebbe andare in scena venerdì, i rossoneri proporranno un rinnovo fino al 2026 ad ingaggio più basso rispetto ai 5.5 milioni, bonus inclusi, che il capitano rossonero percepisce attualmente. Ci sarà da lavorare ma Romagnoli ha aperto alla permanenza al Milan.