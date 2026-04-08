Rinnovo Pulisic, fase di stallo per l’americano: cosa succede in casa Milan?

Rinnovo Pulisic che attualmente è in stand-by, in casa Milan c’è però una certezza sulla questione

Il futuro di Christian Pulisic al Milan sta diventando uno dei temi caldi nei corridoi di via Aldo Rossi. Nonostante il rendimento dell’americano sia stato fin qui determinante, le trattative per il prolungamento del contratto sembrano aver subito una brusca frenata. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dialogo tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera, iniziato ormai più di un anno fa, si sarebbe arenato proprio nel momento in cui ci si attendeva la fumata bianca.

Uno stallo inatteso nel dialogo per il rinnovo

Le negoziazioni per blindare “Capitan America” non sono una novità. Il Milan aveva manifestato l’intenzione di estendere l’accordo già da diversi mesi, ma i colloqui non sono mai arrivati al traguardo definitivo. Negli ultimi tempi, la situazione è passata da una fase di cauto ottimismo a una di sostanziale stallo. Sebbene non ci siano segnali di rottura totale, il fatto che le parti non si siano più aggiornate con frequenza solleva qualche interrogativo sulla volontà comune di chiudere a breve giro di posta.

La posizione del Milan: l’opzione fino al 2028

Dalla sede del club filtra comunque una certa tranquillità. Il motivo è prettamente contrattuale: il Milan detiene un’opzione unilaterale per estendere il rapporto con Pulisic fino al 30 giugno 2028. Questa clausola mette la società in una posizione di forza, garantendo una protezione contro il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nel breve periodo. Per la dirigenza, dunque, non esiste una reale urgenza cronologica, ma il calcio insegna che la serenità del club non sempre coincide con quella dell’atleta.

Il nodo economico: il confronto con Leao e Nkunku

Il vero punto di frizione potrebbe essere rappresentato dall’adeguamento salariale. Pulisic, nonostante sia un pilastro tecnico della squadra, percepisce attualmente un ingaggio inferiore rispetto ad altri top player della rosa come Rafael Leao e il nuovo innesto Christopher Nkunku.

Questa disparità salariale inizia a pesare nelle valutazioni del giocatore, che legittimamente ambisce a un trattamento economico in linea con il suo peso specifico all’interno dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Resta da capire se il Milan deciderà di rompere gli indugi offrendo un aumento sostanzioso o se preferirà far valere la clausola esistente, rischiando però di scontentare uno dei suoi uomini migliori.

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