Rinnovo Nasti, intesa praticamente definita: i dettagli

Il Milan ha praticamente definito il rinnovo di Nasti, attaccante della Primavera di Giunti: i dettagli dell’accordo

Importante aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e l’attaccante Nasti per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

Come riportato infatti da Daniele Longo, è in corso in questi minuti un incontro tra Massara e l’agente della punta per definire gli ultimi dettagli. Si va verso un prolungamento fino al 2026 o 2027.