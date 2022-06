Rinnovo Maldini: Elliott fa fatica ad accettare le condizioni del dirigente rossonero che chiede maggiore autonomia

La trattativa fra Maldini e Massara e le due proprietà del Milan — quella presente e quella futura — prosegue senza produrre, almeno per il momento, la fumata bianca.

L’invio la scorsa settimana della bozza del contratto ai due manager, con l’accordo in scadenza oggi, non ha procurato passi avanti decisivi, anzi. Il direttore dell’area tecnica, dopo averlo supervisionato con il proprio legale, avrebbe rispedito a Elliott la stesura dell’intesa con una serie di correzioni e commenti, ovvero con una lista di condizioni che il fondo ritiene difficili da accettare. Il nodo attorno a cui si dibatte è rappresentato dalla maggior autonomia che la leggenda del Milan, dopo uno scudetto vinto, reclama. I colloqui sono in corso e addirittura c’è chi ipotizza che le sospirate firme possano arrivare anche nei primi di luglio. La prospettiva però lascia perplessi i due manager dal momento che lunedì ci sarà il raduno e la squadra ha perciò bisogno di una completa operatività da parte dei quadri dirigenziali. Lo scrive il Corriere della Sera.