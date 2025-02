Rinnovo Maignan, il club chiaro col giocatore: prolungamento certo ma futuro in bilico. Ecco perchè

Rinnovo Maignan, il club rossonero procederà con il prolungamento del contratto fino al 2028 ma il portiere non è incedibile

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan sta tornando pesantemente in discussione. Il club rossonero infatti, nelle ultime ore, ha spiegato al portiere che il prolungamento di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 ormai definito verrà formalizzato ma che la permanenza non è assolutamente certa.

Visto il rendimento scadente in questa stagione, il club rossonero, in caso di offerte congrue (intorno ai 50 milioni di euro) ne valuterebbe la cessione.