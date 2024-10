Rinnovo Maignan, Galli lo ESALTA: «VALE come un centravanti, il motivo è molto SEMPLICE»

Rinnovo Maignan, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha esaltato l’estremo difensore del Diavolo: le parole sul francese

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galli ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan, tema caldo del calciomercato Milan.

PAROLE – «Mike Maignan vale come un centravanti. È uno dei tre migliori portieri al mondo e tra i pochi che sposta gli equilibri. Avere il francese tra i pali ti dà 7-8 punti in più a campionato. Maignan è un portiere che vive la partita. In campo si fa sentire non solo per la sua grande affidabilità, ma soprattutto per la personalità. È un giocatore moderno che ha nell’esplosività il suo punto di forza. In più riesce a infondere sicurezza nei compagni: con uno così alla spalle i difensori giocano più sereni. Rinnovo vicino? Mossa giusta, anche se siamo nell’epoca dei fondi che puntano più a generare utili. Un campione come Maignan, però, va obbligatoriamente blindato. Dal punto di vista sportivo non ci sono alternative. Se poi invece si ragiona con i bilanci allora le valutazioni diventano più complesse, ma in campo Mike fa la differenza e dev’essere un punto fermo del Milan del futuro».