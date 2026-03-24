Rinnovo Leao, trattative congelate con il portoghese! In corso valutazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta già tracciando le linee guida per la prossima stagione, muovendosi con anticipo per puntellare l’organico a disposizione dei tecnici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza di Via Aldo Rossi è in piena attività per individuare i profili ideali che possano elevare il livello qualitativo della squadra. Al centro del progetto tecnico troviamo Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per la sua capacità di gestire i campioni e per il suo pragmatismo tattico, il quale ha espresso la necessità di inserire forze fresche nel reparto offensivo.

Santiago Castro: il prescelto di Allegri per l’attacco

In cima alla lista dei desideri del Diavolo è balzato il nome di Santiago Castro, il giovane attaccante argentino classe 2004 che si sta mettendo in luce con la maglia del Bologna. Il ragazzo, descritto dagli addetti ai lavori come un centravanti moderno dotato di grinta, forza fisica e un ottimo senso del gol, piace moltissimo ad Allegri. L’allenatore dei rossoneri vede in lui il prototipo del numero nove ideale per completare il proprio scacchiere.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice. Igli Tare, il Direttore Sportivo del club milanese noto per la sua abilità nel negoziare e la profonda conoscenza del mercato internazionale, sta monitorando la situazione con estrema cautela. Al momento, il Bologna valuta il cartellino del suo gioiello con cifre molto elevate e il Milan non ha ancora avviato contatti formali, restando in una fase di puro studio.

Il nodo rinnovo: stand-by per Rafa Leão

Mentre si pensa ai possibili acquisti, in casa rossonera tiene banco anche la situazione legata ai senatori. Il tema più caldo riguarda senza dubbio Rafa Leão, l’esterno d’attacco portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni fulminanti e i suoi dribbling imprevedibili. Nonostante il contratto del numero 10 scada nel 2028, si era parlato con insistenza di un prolungamento per blindare ulteriormente il calciatore ed elevarne lo status all’interno del progetto.

Tuttavia, nelle ultime settimane i dialoghi hanno subito una brusca frenata. Il discorso per il rinnovo della stella lusitana è attualmente in una fase di stand-by, rendendo il suo futuro un’incognita che Tare dovrà gestire con cura nei prossimi mesi. Il Diavolo non vuole correre rischi, ma la situazione rimane fluida e tutta da monitorare.