Rinnovo Leao Milan, Laudisa: «C’è un piccolo intoppo da 16 milioni». Ecco perché la firma coi rossoneri può slittare

Su La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa scrive di un piccolo intoppo per il rinnovo di Rafael Leao col Milan. Paolo Maldini e Ricky Massara sono da tempo in contatto con Jorge Mendes (rappresentante del giocatore) per mettere a punto un’intesa che porti la scadenza dall’attuale 2024 sino al 2026.

Prima di firmare tuttavia Leao aspetti che si risolva la vicenda giudiziaria che lo vedrebbe costretto a pagare 16 milioni allo Sporting. Tutta colpa di quel pasticciaccio del 2018: a Lisbona i tifosi contestarono violentemente la squadra e Leao chiese d’autorità la risoluzione, legandosi al Lilla. Ed ora lo Sporting ha ottenuto il riconoscimento del sostanzioso risarcimento che non lascia tranquillo Leao. Il verdetto del ricorso al Tas dovrebbe arrivare tra due settimane.