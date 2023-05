Rinnovo Leao, braccio di ferro tra le parti: situazione tesa

Sono giorni complessi per Rafael Leao tra il problema fisico in campo e la situazione rinnovo di contratto. Le ultime

Non un momento facile questo per Rafael Leao. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di contratto con il Milan è sempre più tesa. Diverse le parti in gioco, dal padre Antonio al super agente Jorge Mendes. Il club ed il giocatore vogliono continuare insieme, ma la situazione resta complicata.

Difficile pensare ad una svolta positiva prima del derby di mercoledì. Il giocatore ora pensa solo al campo ed al recuperare per la semifinale d’andata di Champions League.