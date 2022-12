Rinnovo Leao, grana Sporting Lisbona: spunta un documento

Continua la grana rinnovo per Rafael Leao ed il Milan. Il giocatore è alle prese con una causa con lo Sporting Lisbona

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao al Milan verrà ricordata come una delle più complicate a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Non per le volontà delle parti in causa, decise a proseguire insieme, ma per fattori terzi che ostacolano la fumata bianca. Come riporta Tuttosport, il giocatore è alle prese con una querelle legale con lo Sporting Lisbona ancora non risolta. Tutto risale ai tempi in cui il portoghese vestiva la maglia dei biancoverdi, ovvero il 2018. Alcuni tifosi del club avevano aggredito diversi giocatori, tra cui Leao, che decise così di risolvere unilateralmente il contratto e andare a parametro zero al Lille.

IL DOCUMENTO – L’ex agente del giocatore avrebbe firmato un documento in cui veniva attestato che proprio il Lille avrebbe dovuto risarcire il club portoghese dell’indennizzo per l’acquisto del giocatore, così come avevano fatto le altre squadre che si erano accaparrate i giocatori dello Sporting a prezzo di saldo. Tuttavia questo documento è ancora in mano all’ex procuratore e questo ha impedito a Leao di presentarsi davanti al Tas in una posizione più favorevole.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Milano, a cui è stata presentata la causa avviata dallo Sporting Lisbona, ha condannato il giocatore al risarcimento della cifra tramite il 20% del suo stipendio. A marzo è prevista la sentenza d’appello che difficilmente ribalterà la situazione. Per questo ora Leao ha bisogno di monetizzare il più possibile dal prossimo contratto, che sia al Milan o altrove.

RINNOVO CON IL MILAN – I rossoneri si sono trovati nel mezzo di questa complicata situazione. Il club continua a trattare con l’entourage del classe ’99 per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro l’anno, tetto massimo su cui ci si può spingere e che sarebbe comunque un aiuto economico importante per la questione Sporting. Sullo sfondo restano Chelsea e Manchester City, pronte ad offrire un super ingaggio ma che potrebbero aspettare l’evolversi della situazione per provare il colpo a parametro zero nel 2024.