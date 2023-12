Rinnovo Krunic, trattativa arenata: ecco perchè

Rinnovo Krunic, la trattativa tra il bosniaco e il Milan si è subito arenata: troppo ampia la distanza tra domanda e offerta

Come riferito da Tuttosport, la trattativa tra il Milan e Krunic per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 si è immediatamente arenata.

I rossoneri avevano messo infatti sul piatto un ingaggio da 2.2 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, rispetto agli 1.7 attualmente percepiti. Troppo alta la richiesta dell’ex Empoli: 3.5 milioni di euro, la stessa che gli garantisce il Fenerbahce.