Rinnovo Kessiè, spunta anche la Juve: ecco la mossa dei bianconeri

La Juve sempre interessata a Franck Kessie, centrocampista in uscita dal Milan. Le ultime sulle mosse di Cherubini

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve segue sempre con molto interesse la situazione legata a Franck Kessie, centrocampista in uscita dal Milan, con il quale non c’è l’accordo per il rinnovo.

I bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage dell’ivoriano, ma la trattativa risulta al momento complicata. Nuovi aggiornamenti attesi nei prossimi mesi.