Rinnovo Kessié: offerta dalla Premier League per il giocatore

Colpo di scena Kessié. L’ivoriano è in trattativa con il Milan per il rinnovo. Si intromette però un club di Premier League con un’ offerta

Colpo di scena per Kessié. Il centrocampista ivoriano ha un contratto in scadenza a giugno 2022: le trattative per il rinnovo, però, non decollano, per questo motivo proseguono i rumors sul suo futuro.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il Liverpool avrebbe formulato un’interessante offerta al Milan per Franck Kessié. Sullo sfondo resta la Juventus ma i reds restano avanti.