Rinnovo Kessiè, Baiocchini: «Speranze vicine allo zero»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuele Baiocchini ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sulla situazione del rinnovo di Franck Kessiè

La strada del rinnovo di Franck Kessiè è sempre più in salita. Ecco le ultime riportate da Manuele Baiocchini a Sky Sport.

«Le possibilità che Kessiè rinnovi il contratto con il Milan sono vicine allo zero. L’offerta del Milan si è fermata a € 5M+800 mila euro di bonus e non è stata accettata dal giocatore. Il Milan non ha mai fatto una proposta migliore.»