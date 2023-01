Rinnovo Giroud, firma entro fine mese: le ultime

Il Milan si aspetta di concretizzare il rinnovo di Olivier Giroud in queste prime settimane del 2023. Le ultime

Il Milan vuole chiudere al più presto il rinnovo di Olivier Giroud. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante si trova benissimo in rossonero e in Italia e vuole proseguire la sua avventura a Milanello. Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2024.

I rapporti tra le parti sono ottimi, la firma dell’ex Chelsea è attesa già nel mese di gennaio.