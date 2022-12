Rinnovo Giroud Milan: ecco quando potrebbe arrivare la firma

In casa Milan tiene banco il tema dei rinnovi. Tra questi c’è anche quello di Olivier Giroud, ecco le ultime

La volontà del numero 9 francese è la stessa del Milan. E quando c’è una comunione d’intenti basta poco per mettersi d’accordo, probabilmente un solo incontro. Che, stando a quanto riportato da Calciomercato.com dovrebbe arrivare a febbraio. Allo stato, attuale non c’è una vera e propria trattativa da ultimare in pochi giorni. Giroud sa che resterà al Milan per le prossime due stagioni, in Primavera arriveranno le firme sul nuovo contratto.