Rinnovo Calhanoglu: trattativa in standby, i rossoneri non alzano l’offerta

Rinnovo Calhanoglu: il Milan non alza la propria offerta, la trattativa resta in standby. Il turco ora dovrà concentrarsi solo su…

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco starebbe pensando solamente all’Europeo: per questo motivo la trattativa sarebbe in standby. Lo riporta SportMediaset in onda su Italia Uno.

L’ex Bayer Leverkusen ha un’offerta da 8 milioni di euro a stagione dall’Al-Duhail. Il Diavolo non ha intenzione di modificare la propria offerta e avrebbe lanciato un segnale a Calhanoglu dopo la vicenda Donnarumma.