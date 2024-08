Rinnovo Calabria, stallo TOTALE tra le parti! Prende QUOTA uno spiacevole scenario: ecco quale

Rinnovo Calabria, stallo totale tra le parti per quanto riguarda il rinnovo del contratto: la separazione appare ora possibile

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan resta in stallo la situazione legata al rinnovo di Davide Calabria, capitano rossonero in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Le richieste del classe ’96 al momento non collimano con la volontà della dirigenza e l’arrivo di Emerson Royal potrebbe acuire anche un’insofferenza di fondo che ad oggi sembra portare verso la soluzione più scontata: quella di un addio a parametro zero a fine stagione.