Rinnovo Calabria, Conceicao spiazza la dirigenza! Scenario clamoroso, non se lo aspettava nessuno

Rinnovo Calabria, Sergio Conceicao potrebbe cambiare il futuro dell’attuale capitano del Milan in scadenza di contratto a giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Sergio Conceicao potrebbe cambiare il futuro di Davide Calabria nel prossimo calciomercato Milan.

Il discorso con Davide Calabria è più complesso. Calabria è stato un titolare per tutta la gestione-Pioli ma da mesi non era felice come ieri. Ha giocato solo pochi minuti alla fine, però

è significativo che Conceiçao lo abbia scelto con la partita in equilibrio e i rigori all’orizzonte.

Davide non è un rigorista, non è entrato per quello. Evidentemente il nuovo allenatore si fida

del vecchio capitano oppure, semplicemente, gli ha voluto dare un’occasione. Davide nella

notte saudita ha alzato la coppa. Il suo rinnovo oggi col Milan è a un binario morto. Domani, chissà.