Rinnovo Calabria, prosegue il dialogo tra le parti: un solo ostacolo da superare. Ecco quale

Rinnovo Calabria, prosegue il dialogo tra le parti per il prolungamento del capitano rossonero: un ostacolo da superare

Come riportato da Tuttosport, al centro dei pensieri del calciomercato Milan c’è anche il tema relativo al rinnovo di Davide Calabria. I dialoghi tra le parti per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno del 2025 proseguono e al momento l’ostacolo da superare è solo uno.

Calabria ha infatti accettato la nuova durata contrattuale che verrebbe fissata al 2027 ma ha chiesto un adeguamento economico rispetto ai 2 milioni di euro più bonus percepiti attualmente. Il Milan invece vorrebbe confermare lo stesso ingaggio. Si continua a trattare.