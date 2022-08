Rinnovi Milan: da Bennacer a Leao, i prossimi in agenda

Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi in casa Milan. Oltre a quelli di Tonali e Krunic ecco tutti quelli nella agenda rossonera

Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi in casa Milan. Oltre a quelli di Tonali e Krunic ecco tutti quelli nella agenda rossonera:

come riportato da La Gazetta dello Sport i rossoneri vogliono chiudere anche il prolungamento di contratto di Bennacer, in scadenza nel 2024 e che reste nell’agende dei dirigenti; Kalulu, per il quale ci saranno contatti gli agenti, e quello di Leao, che richiederà tempi più lunghi rispetto all’algerino e al francese.