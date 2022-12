Rientro Ibrahimovic, Di Stefano: «Ecco quando potrebbe tornare»

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Casa Milan, ha fatto il punto sulla data del possibile rientro di Ibrahimovic

«A Dubai ci sarà in gurppo anche Ibrahimovic, farà un lavoro differenziato propedeutico al rientro in campo che non sarà prima della metà di gennaio se non addirittura alla fine del mese di gennaio. L’idea è quella che la voglia di Zlatan si quella di tornare per l’impegno in Champions»