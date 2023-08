Ricci a Sky: «Quando giochi con squadre come il Milan devi essere al 110%, se no non puoi competere»

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

IL TORO POTEVA FARE QUALCOSA IN PIU’ – «Bisognava fare qualcosa in più perché l’avevamo preparata in un modo. Ma quello che prepari è fine a se stesso, perché se non ci abbini umiltà e concentrazione paghi a caro prezzo. Sono più forti di noi ma non dobbiamo abbatterci».

ATTEGGIAMENTO – «Oggi si è visto che eravamo poco concentrati, abbiamo preso dei buchi che solitamente non prendiamo. Quando si gioca contro queste squadre devi essere al 110%, se no non puoi competere. Fisicamente e mentalmente».

IMPAURITI – «Siamo mancati di personalità, abbiamo giocato poco e non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Sarà per la bravura dell’avversario ma ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo pensare alla nostra partita».

VOCI DI MERCATO – «La vivo normalmente. Io penso a me stesso, a lavorare e migliorare. Cose esterne fanno piacere, ma finché non sono concrete non ci penso».

NAZIONALE – «Sarebbe una bella cosa, ma io devo rimanere concentrato sul Torino. Dopo la partita di oggi lavorare col gruppo, dobbiamo compattarci e pensare a noi stessi».