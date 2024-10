Ricci Milan, Moncada rompe gli indugi! Retroscena e nuovo assalto, serve questa cifra per convincere Cairo

Ricci Milan, Moncada rompe gli indugi e ci riprova per Ricci del Torino dopo il tentativo estivo. Serve questa cifra per prenderlo

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan la scorsa estate aveva pensato ad un centrocampista in particolare come principale alternativa a Fofana.

La scorsa estate il Milan aveva inserito Ricci, insieme a Koné, nella lista delle principali alternative a Fofana. Non è da escludere un nuovo tentativo al termine della stagione. Cairo lo prese per circa 11M più il 10% sulla rivendita e ora il suo valore è triplicato. Servirà dunque un grande lavoro diplomatico.