Ricci Milan, aumenta il pressing: può lasciare il Torino con questa offerta

Ricci Milan, aumenta il pressing sul centrocampista granata, che può lasciare il Torino con questa offerta

Il Milan non perde di vista Samuele Ricci, centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia del Torino e che ha attirato su di sé anche le attenzioni dei rossoneri.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan sta cominciando a visionarlo con una certa insistenza e in caso di offerta irrinunciabile il presidente Cairo potrebbe sedersi attorno ad un tavolo per discuterne.