Trevisani sorpreso da Pioli: «Non capisco perchè nel derby quel giocatore non partirà dall’inizio»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato la formazione del Milan in vista del derby: dubbio Chukwueze

Ospite a Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così delle scelte di Stefano Pioli per il derby tra Milan e Inter:

PAROLE – «Giroud appannato, andrà via e non sembra avere la testa nel Milan. Leao prima punta? Mi piace, così può svariare su tutto il fronte offensivo. Mi sorprende l’assenza di Chukwueze, il più in forma del Milan all’interno comunque di una stagione sicuramente non positiva».